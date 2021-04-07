Принц Уильям

Жители Великобритании в большинстве своем хотели бы видеть принца Уильяма следующим монархом.

Об этом свидетельствуют данные опроса Deltapoll для издания Daily Mirror, пишет «Интерфакс-Украина».

Респондентам задали вопрос: «Когда королева покинет трон, если бы вы могли выбрать одного из приведенного ниже списка, вы бы хотели, чтобы кто стал новым монархом?». 41% опрошенных считает, что следующим монархом должен быть 38-летний принц Уильям, 22% — сын Елизаветы II — 72-летний наследный принц Чарльз, а 14% высказались за то, чтобы «в Великобритании больше не было монархии».

Еще порядка 8% сочли, что монархом должен стать принц Гарри, примерно 5% — за принцессу Анну, 2% — за принца Эндрю, 1% — за принца Эдварда. Остальные респонденты не смогли выбрать никого из этого списка.

Участников опроса также попросили выразить мнение относительно пребывания 94-летней Елизаветы II на троне. 41% заявил, что «королева должна оставаться монархом, пока не умрет», 27% считают, что королева должна сложить полномочия в будущем, если «не будет в хорошем здравии». По мнению же 21%, Елизавета II должна решить отречься в будущем, даже «если ее состояние здоровья будет хорошим». 11% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 31 марта по 1 апреля. В нем приняли участие около 1,5 тысячи человек.

Согласно порядку престолонаследования в Великобритании, первым в очереди после Елизаветы II стоит ее сын, принц Уэльский Чарльз, затем — его старший сын, принц Уильям. За ними следуют дети Уильяма — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл окончательно подтвердили королеве Елизавете II, что они не вернутся в королевскую семью.