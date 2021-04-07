Фото: твиттер дипломата.

Австралийское издание Der Standard, когда комментировало заявление Владимира Зеленского про необходимость вступления страны в НАТО, применило словосочетание «гражданская война» для описания вооруженной агрессии российских боевиков в 2014 году.

На этот демарш отреагировал украинский посол в своем Twitter

— Украинские территории. Российские флаги, солдаты и оружие – с одной стороны, украинские – з другой. Но это не оккупация, а гражданская война для Der Standard, — подметил украинский посол в Австрии Александр Щерба.

Он также спросил у газеты, предоставит ли она площадку для справедливого и объективного обсуждения российско-украинского вооруженного конфликта или откажется публиковать непопулярное мнение, как в прошлый раз.

В комментарии корреспонденту Укринформа Александр Щерба указал на то, что ранее эта австрийская газета отказала ему в публикации гостевого комментария в качестве реакции на статью австрийского архитектора Вольфа Прикса, бюро которого проектировало оперу во временно оккупированном Россией Крыму.

В статье под названием «Мы строим не для Путина» руководитель венского бюро Coop Himmelblau оправдывал деятельность своего проекта в интересах авторитарного кремлевского режима на оккупированной территории, а также заявлял, что украинский посол «в постсталинистском тоне» требовал от него прекратить работу в Севастополе и вызвал медийную атаку против честного архитектурного бюро

По словам Александра Щербы, Der Standard отказался тогда опубликовать его комментарий-реакцию, объяснив это тем, что «было принято решение не начинать дискуссию». Однако позже гостевой комментарий украинского посла Украины на эту тему вышел в другой ведущей австрийской газете - Die Presse.

Напомним, премьер-министр Словакии, чье правительство оказалось на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренности с Россией.