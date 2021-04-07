Польша продлила жесткий карантин до 18 апреля из-за опасений по поводу всплеска заболеваемости COVID-19 после пасхальных выходных.

Об этом пишет Reuters.

— У нас сложная ситуация в больницах — вчера было занято более 34 500 койко-мест и задействовано более 3 300 аппаратов ИВЛ. Эти показатели близки к 80%, — заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

По его словам, действующие карантинные ограничения будут продлены более чем на неделю. Детские сады, торговые центры, отели, кинотеатры и театры останутся закрытыми до 18 апреля. Обучение будет проходить дистанционно.

Напомним, ранее Польша ужесточила правила въезда иностранцев в страну. Карантин можно будет избежать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, не позже чем за 48 часов до въезда.