Министры здравоохранения Европейского Союза проведут 7 апреля заседание по COVID-вакцине компании AstraZeneca. Встреча состоится после того, как регуляторный орган ЕС (EMA) объявит свое решение относительно уровня безопасности этой вакцины.

Об этом сообщает португальское председательство в Совете ЕС, передает РБК-Украина.

Министр здравоохранения Португалии Марта Темидо, которая председательствует в Совете ЕС, соберет коллег около 19:00 (по Киеву) «после публичного обнародования выводов Комитета по оценке рисков фармаконадзора EMA относительно безопасности вакцины AstraZeneca», — написала в Twitter пресс-секретарь председательства Португалии в Совете ЕС.

EMA планирует объявить о своем решении в 14:00 по Гриневичем (17:00 по Киеву). Эксперты Европейского органа по контролю над препаратами рассматривают, насколько некоторые последние случаи возникновения тромбов у взрослых могут быть связаны с вакциной AstraZeneca.

«Встреча направлена на согласование позиций различных государств-членов ЕС не только для того, чтобы остановить распространение дезинформации, но и для достижения общего понимания относительно усилий по вакцинации в Европейском Союзе», — говорится в заявлении.

Ранее в ВОЗ заявили, что пока нет доказательств того, что вакцинация препаратом AstraZeneca от коронавируса имеет отношение к образованию тромбов.

В EMA пока точно не знают причины образования тромбов после вакцинации AstraZeneca. Решение должно быть озвучено сегодня, 7 апреля. Однако все же в Европейском агентстве по лекарственным средствам подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом.