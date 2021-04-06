Чиновник Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на европейские СМИ.

— Теперь мы можем это сказать, понятно, что существует связь с вакциной, которая вызывает такую реакцию. Однако мы все еще не знаем, почему... Подытоживая, в последующие несколько часов мы скажем, кокая есть ссылка, но нам еще не понятно, почему это происходит, — сказал 6 апреля в интервью итальянской газете «Il Messaggero» Марко Кавалери, руководитель по вопросам вакцин в EMA.

В свою очередь, как пишет The Times, британское Агентство регулирования лекарственных средств и медицинских препаратов (MHRA) продолжает исследования в этом направлении и пока не имеет подтверждения того, что образование тромбов связано с вакциной AstraZeneca.

Ранее норвежские ученые нашли связь между AstraZeneca и тромбозом.