На официальном сайте Североатлантического Альянса стала доступна украинская версия.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Twitter.

«Официальный сайт НАТО теперь можно посмотреть на украинском языке. Показательный шаг, который демонстрирует высокий уровень нашего нынешнего сотрудничества. Членство в НАТО является одним из приоритетов политики по вопросам безопасности Украины, и мы постоянно движемся к этой цели», — написал Денис Шмыгаль.