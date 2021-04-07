На официальном сайте Североатлантического Альянса стала доступна украинская версия.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Twitter.
«Официальный сайт НАТО теперь можно посмотреть на украинском языке. Показательный шаг, который демонстрирует высокий уровень нашего нынешнего сотрудничества. Членство в НАТО является одним из приоритетов политики по вопросам безопасности Украины, и мы постоянно движемся к этой цели», — написал Денис Шмыгаль.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО — это единственный путь для завершения войны на Донбассе. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
На официальном сайте Североатлантического Альянса стала доступна украинская версия.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Twitter.
«Официальный сайт НАТО теперь можно посмотреть на украинском языке. Показательный шаг, который демонстрирует высокий уровень нашего нынешнего сотрудничества. Членство в НАТО является одним из приоритетов политики по вопросам безопасности Украины, и мы постоянно движемся к этой цели», — написал Денис Шмыгаль.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО — это единственный путь для завершения войны на Донбассе. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля.