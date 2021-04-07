Кабинет министров на сегодняшнем заседании обновил правила пересечения границы во время пандемии коронавируса. Правительство смягчило требование к негативному ПЦР-тесту на коронавирус для граждан Украины.

Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма Украины на странице в Facebook.

Украинцы, которые планируют вернуться на территорию Украины, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. Раньше правила требовали ПЦР-тест не старше 48 часов.

— В случае отсутствия теста украинцы обязуются скачать приложение «Вдома» и пойти на двухнедельную самоизоляцию, которую можно завершить досрочно получив отрицательный результат тестирования, — добавили в Гостуризме.

Для иностранных граждан условия пересечения украинской границы остались неизменными.

Напомним, 23 марта Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест при пересечении границы Украины. Иностранцев без отрицательного ПЦР-теста не пропускают на территорию Украины, а украинцев отправляют на самоизоляцию.