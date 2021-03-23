Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято вчера, во время внеочередного заседания правительства. По словам Максима Степанова, данное постановление вступило в силу вчера. Оно применяется и к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы.

— Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Нами вводится... несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого результата, — сообщил Максим Степанов.

В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата — граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин.

Министр добавил, что такие ограничения действуют по всем странам Европы. Украина не является исключением.

Ранее Максим Степанов сообщал, что в Украине планируют сделать обязательным условием при въезде в страну наличие отрицательного ПЦР-теста.

Как известно, 21 марта состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.

22 марта городская комиссия ввела локдаун в Николаеве. Он будет действовать с 24 марта по 4 апреля.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.

В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.