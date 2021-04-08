Состоялась экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы. Стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ в Facebook.
Отмечается, что стороны подтвердили:готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года без дополнительных условий.
Совместное заявление, в пользу которого віступала Украина, не приняли. Его предложил координатор подгруппы по безопасности. Российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления в выгодном для нее свете.
— Наша позиция: мы еще раз подтверждаем, что в полном объеме придерживаемся режима прекращения огня и продолжаем содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения, — говорится в сообщении.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.
Как сообщалось, в результате обстрела вооруженных формирований РФ один украинский военный получил осколочное ранение.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Состоялась экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы. Стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ в Facebook.
Отмечается, что стороны подтвердили:готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года без дополнительных условий.
Совместное заявление, в пользу которого віступала Украина, не приняли. Его предложил координатор подгруппы по безопасности. Российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления в выгодном для нее свете.
— Наша позиция: мы еще раз подтверждаем, что в полном объеме придерживаемся режима прекращения огня и продолжаем содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения, — говорится в сообщении.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.
Как сообщалось, в результате обстрела вооруженных формирований РФ один украинский военный получил осколочное ранение.