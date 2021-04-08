Для посещения Израиля иностранцам нужно будет предъявить отрицательный результат на COVID-19.
Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле.
Согласно обновленному порядку въезда иностранцев в страну в период пандемии, с 7 апреля иностранные граждане, желающие въехать в Израиль, должны заранее подать заявку на въезд в израильской дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.
Новые правила посещения Израиля включают:
— отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль;
—дополнительный ПЦР-тест - требование, которое распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от ковида или документ о выздоровлении от заболевания;
— действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19;
—декларация, заполненная не более чем за сутки до рейса с указанием информации о месте самоизоляции в стране;
— самоизоляция для всех международных пассажиров в определенном государством пребывания помещении (мотель), продолжительностью 14 дней или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста.
Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19, не будут подвергаться самоизоляции.
Медицинская декларация, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.
Также, согласно новым правилам въезда в Израиль, путешественники, которые больны COVID-19, не допускаются в самолет.
Иностранец, который въезжает в Израиль (который вылечился от COVID-19 или прошел вакцинацию) должен выполнять требования Министерства здравоохранения Израиля, включая серологический тест и электронный браслет (финансируется за счет иностранца).
Иностранцу, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, следующий въезд в страну будет запрещен.
Как сообщалось, Кабинет министров обновил правила пересечения границы во время пандемии коронавируса. Правительство смягчило требование к негативному ПЦР-тесту на коронавирус для граждан Украины.
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Для посещения Израиля иностранцам нужно будет предъявить отрицательный результат на COVID-19.
Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле.
Согласно обновленному порядку въезда иностранцев в страну в период пандемии, с 7 апреля иностранные граждане, желающие въехать в Израиль, должны заранее подать заявку на въезд в израильской дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.
Новые правила посещения Израиля включают:
— отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль;
—дополнительный ПЦР-тест - требование, которое распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от ковида или документ о выздоровлении от заболевания;
— действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19;
—декларация, заполненная не более чем за сутки до рейса с указанием информации о месте самоизоляции в стране;
— самоизоляция для всех международных пассажиров в определенном государством пребывания помещении (мотель), продолжительностью 14 дней или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста.
Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19, не будут подвергаться самоизоляции.
Медицинская декларация, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.
Также, согласно новым правилам въезда в Израиль, путешественники, которые больны COVID-19, не допускаются в самолет.
Иностранец, который въезжает в Израиль (который вылечился от COVID-19 или прошел вакцинацию) должен выполнять требования Министерства здравоохранения Израиля, включая серологический тест и электронный браслет (финансируется за счет иностранца).
Иностранцу, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, следующий въезд в страну будет запрещен.
Как сообщалось, Кабинет министров обновил правила пересечения границы во время пандемии коронавируса. Правительство смягчило требование к негативному ПЦР-тесту на коронавирус для граждан Украины.