С сегодняшнего дня, 8 апреля, на въезде в Херсон со стороны Николаева будет работать карантинный блок-пост, на котором будут у каждого въезжающего и выезжающего проверять температуру.

Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.

«Такое дополнительное ограничительное мероприятие установлено региональной комиссией по ТЭБ и ЧС. Решение принято с целью противодействия распространению коронавирусного заболевания в Херсонской области», - говорится в сообщении.

Отметим, что Херсонская область находится в «желтой» карантинной зоне, а Николаевская - в «красной».

Вчера главный санитарный врач Херсонщины заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионе. Одной из причин тому он назвал то, что жители Николаева массово едут в херсонские ТРЦ и развлекательные заведения.