По состоянию на утро 8 апреля в Николаевской области зарегистрировано 354 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.

За весь период пандемии в регионе заболело 54 тысячи 986 человека. По месту проживания:

Николаев — 35963 (+275);

Первомайск — 2068 (+20);

Южноукраинск — 1694 (+7);

Вознесенск — 1370 (+5);

Очаков — 1084 (+4);

Арбузинский район — 660 (+3);

Баштанский район — 779 (+11);

Березанский район — 629 (+7);

Братский район — 452;

Березнеговатский район — 310 (+1);

Веселиновский район — 552;

Витовский район — 2216 (+5);

Вознесенский район — 535 (+2);

Врадиевский район — 495 (+1);

Еланецкий район — 237;

Доманевский район — 742;

Казанковский район — 542;

Кривоозерский район — 353;

Николаевский район — 863 (+4);

Новобугский район — 587 (+1);

Новоодесский район — 1175 (+3);

Очаковский район — 522;

Первомайский район — 618 (+3);

Снигиревский район — 540 (+1).

Кроме того, за прошедшие сутки:

заболели 5 медработников, всего 2027;

выздоровели 291 человек, всего - 43 тысячи 329;

умерли - 20, всего - 1223;

обследовано 1632 человека, из них методом ПЦР - 951, ИФА - 681.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине вакцину от коронавируса за прошедшие сутки получили 350 человек.