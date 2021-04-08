По состоянию на утро 8 апреля в Николаевской области зарегистрировано 354 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.
За весь период пандемии в регионе заболело 54 тысячи 986 человека. По месту проживания:
Кроме того, за прошедшие сутки:
Ранее сообщалось, что на Николаевщине вакцину от коронавируса за прошедшие сутки получили 350 человек.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 8 апреля в Николаевской области зарегистрировано 354 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.
За весь период пандемии в регионе заболело 54 тысячи 986 человека. По месту проживания:
Кроме того, за прошедшие сутки:
Ранее сообщалось, что на Николаевщине вакцину от коронавируса за прошедшие сутки получили 350 человек.