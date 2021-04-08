И.о министра энергетики Юрий Витренко отрицает, что он писал заявление на увольнение с должности, как это ранее заявляла пресса всеукраинского уровня (заметку об этом выпускала Экономическая Правда, РБК-Украина и другие).

Слова и.о министра цитирует пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Юрий Витренко подтвердил, что продолжает исполнять обязанности министра и готовится к новому визиту заграницу, а слухи о его увольнении были лишь слухами и инсинуациями.

— Слухи о нарекания со стороны Правительства, Офиса Президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого, — подчеркнул Юрий Витренко.

Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно вынести на рассмотрение Кабмина вопрос об увольнении главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, а также расторжения контрактов с членами наблюдательного совета компании.