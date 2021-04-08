Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит к украинскими военнослужащим в зону ООС.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Президент заявил, что это его долг, как верховного Главнокомандующего, поддержать своих подчиненных во время эскалации.

— Как верховный главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в темные времена на Донбассе. Еду к местам эскалации. Покойся с миром 23-летний защитник, который был застрелен прошлой ночью. Украина нуждается в мире и я сделаю все зависящее от меня для этого, — написал Владимир Зеленский.

Напомним, погибшим военнослужащим в районе проведения Операции Объединенных сил оказался военнослужащий из Николаева Денис Юшко.