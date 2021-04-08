В период с 24 февраля по 4 апреля Минздрав получил 816 сообщений о неблагоприятных событиях при вакцинации против коронавируса препаратом Covishield. Всего в Украине введено уже почти 300 тысяч доз вакцины.
Об этом сообщает Государственный экспертный центр Минздрава Украины.
Отмечается, что 99% сообщений о побочных эффектах были несерьезными. В 94% случаев неблагоприятные проявления были предсказанными. То есть, соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения.
Чаще всего вакцинированные жаловались на общие расстройства и расстройства в месте введения (66,8%):
Довольно распространенными являются расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (11,8%) и невралгические расстройства (11,7): головная боль; сонливость или бессонница; тремор верхних конечностей; парестезии; головокружение; потеря ориентации, потеря сознания.
Чаще всего на побочные эффекты жалуются пациенты в возрасте 31-45 лет. Чаще они наблюдаются у женщин (примерно 68%).
Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca работает над установлением причин тромбообразования после вакцинации ее препаратом от коронавируса. Также в компании подчеркнули, что речь идет об очень редких случаях.
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В период с 24 февраля по 4 апреля Минздрав получил 816 сообщений о неблагоприятных событиях при вакцинации против коронавируса препаратом Covishield. Всего в Украине введено уже почти 300 тысяч доз вакцины.
Об этом сообщает Государственный экспертный центр Минздрава Украины.
Отмечается, что 99% сообщений о побочных эффектах были несерьезными. В 94% случаев неблагоприятные проявления были предсказанными. То есть, соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения.
Чаще всего вакцинированные жаловались на общие расстройства и расстройства в месте введения (66,8%):
Довольно распространенными являются расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (11,8%) и невралгические расстройства (11,7): головная боль; сонливость или бессонница; тремор верхних конечностей; парестезии; головокружение; потеря ориентации, потеря сознания.
Чаще всего на побочные эффекты жалуются пациенты в возрасте 31-45 лет. Чаще они наблюдаются у женщин (примерно 68%).
Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca работает над установлением причин тромбообразования после вакцинации ее препаратом от коронавируса. Также в компании подчеркнули, что речь идет об очень редких случаях.