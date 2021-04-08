В Бишкеке проходят массовые демонстрации против традиции похищения девушек для насильственного принуждения к женитьбе.

Об этом передает Asiaplus.

Около МВД республики собралась сотня возмушенных граждан, они принесли с собой плакаты с лозунгами. «Преступление должно быть наказано», «Скольким из нас нужно умереть, чтобы нас перестали похищать» и «Ала-Качуу (похищение невесты с кырг, - прим) - это не традиция».

Часть митингующих требуют отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова, а также привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов за бездействие.

Поводом для митинга стало грмокое убийство 27-летней Айзады Канатбековой. Женщину похитили неизвестные 5 апреля. Родственники предположили, что это мог сделать ее знакомый с целью принуждения к браку.

Организованный милицией поиск по горячим следам не принес результатов. 7 апреля в поле вблизи Бишкека пастух обнаружил автомобиль подозреваемого. Внутри были тела похитителя и жертвы со следами насильственной смерти. Как сообщили в МВД, по предварительной версии следствия, после словесной перепалки мужчина задушил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством.

В среду преступление прокомментировал премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов. Он потребовал «неотвратимого уголовного наказания» для похитителей. Также он подчеркнул, что общество должно выработать «тотальное чувство нетерпимости к подобным случаям».

Напомним, в Великобритании в портовом городе Бристоль мирная акция протеста против нового закона о полиции переросла в массовые беспорядки.