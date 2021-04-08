Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили Донбасс. Они оба обеспокоены ситуацией на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Владимир Путин в разговоре с Ангелой Меркель заявил о якобы «провокационных» действиях Киева, которые якобы «обостряют» обстановку на линии соприкосновения.

Российский президент настаивает на правовом оформлении особого статуса Донбасса.

— Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования, — сообщает пресс-служба президента РФ.

Владимир Путин и Ангела Меркель настроены на тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в нормандском формате, по линии политсоветников и министерств иностранных дел.

Напомним, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели первый телефонный разговор. Беседа двух лидеров состоялась на фоне обострения на Донбассе и наращивания российских войск у границы Украины.