Министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что Польше нужно подготовиться к бою, особенно после того, как Россия начала свозить эшелонами военную технику к украинским границам.

Об этом передает Polskie Radio.

Два новых полка будут сформированы в 18-й механизированной дивизии, известной как Железная дивизия, дислоцируемой на восточных рубежах страны.

— Чрезвычайно важно, чтобы эти две части быстро получили боевую готовность, потому что они являются очень важными элементами 18-й механизированной дивизии, а 18-я механизированная дивизия важна для сдерживания врага, — сказал Мариуш Блащак.

Он добавил, что в Польше внимательно наблюдают за всеми передвижениями российской армии и делают соответствующие выводы об опасности воинствующего соседа.

— Мы знаем, что происходит за нашей восточной границей, мы знаем, что происходит в последнее время на украинско-российской границе, восточная граница Республики Польша должна быть безопасной и благодаря 18-й механизированной дивизии она безопасна, — подчеркнул глава Минобороны.

Командир 18-й механизированной дивизии генерал Ярослав Громадзинский сообщил, что сегодняшнее назначение офицеров командирами новых частей — это начало второго этапа формирования всей дивизии.

— Сейчас нам нужны части боевого обеспечения, а это зенитные и артиллерийские полки, — подчеркнул генерал Ярослав Громадзинский.

18-я механизированная дивизия имени Тадеуша Бука, созданная в сентябре 2018 года, была включен в приоритеты развития польских вооруженных сил и подготовки к обороне государства на 2017–2026 годы. В состав 18 механизированной дивизии вошли две существующие бригады.

Напомним, два корабля, которые участвовали в проложении газопровода «Северный поток-2» под флагом Польши, не смогут плавать в территориальных водах этой страны — у них забрали регистрацию.