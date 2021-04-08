В рамках проверки деклараций должностных лиц Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции проверит задекларированную чиновниками криптовалюту.

Об этом сообщил руководитель управления проведения обязательных проверок НАПК Сергей Петухов в Facebook.

«В этом году мы уже начали 250 проверок и в рамках некоторых из них уже проверяем задекларированные биткоины. Если мы обнаружим, что указанная информация о владении криптовалютой является недостоверной — это основание для административной или уголовной ответственности», — написал он.

При проверке декларации НАПК определит, действительно ли декларанту принадлежит указанное количество токенов крипты, действительно ли перечислялись деньги за ее приобретение и может ли декларант объяснить происхождение денег, потраченных на приобретение токенов.

Сергей Петухов отметил, что в этом году количество криптовалюты, указанной в декларациях, возросло. Этот вид валюты надо декларировать как нематериальные активы в главе 10 декларации с указанием вида крипты (Bitcoin, Etherium т. п.), даты приобретения и общей стоимости приобретенного актива на дату приобретения.

Как сообщалось, украинские чиновники указали в своих электронных декларациях об имуществе и доходах за 2020 год 46,35 тысячи биткоинов, что на сегодня эквивалентно около 75 миллиардов гривен.