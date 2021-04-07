Украинские чиновники указали в своих электронных декларациях об имуществе и доходах за 2020 год 46,35 тысячи биткоинов, что на сегодня эквивалентно около 75 миллиардов гривен.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн. Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кэш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали», — написал он.

Курс одного биткоина сейчас составляет около 57,5 тысячи долларов, или 1,6 миллиона гривен. В марте самая популярная криптовалюта достигала отметки и выше 60 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в НБУ рассчитывают на 2 транша от Международного валютного фонда.







