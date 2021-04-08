Российская сторона в 2019 году предлагала привлечь экс-президента Украины Виктора Януковича к переговорам Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе. Но украинская сторона отказалась.

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак, передает РБК-Украина.

По его словам, в августе 2019 году украинская сторона возмутилась присутствием действующих представителей так называемых «республик Донбасс» в ТКГ.

— Они предложили, давайте стороной для обсуждения будут не те, кто сейчас, а депутаты местных советов, которые были избраны на выборах в 2010 году. Хорошо, давайте попробуем, но если вам сейчас предложат, исходя из фундаментальных причин кризиса, за стол переговоров посадить президента, который был избран в 2010 году? Сразу желание обсуждать фундаментальные причины кризиса пропали, — отметил Тарас Козак.

Отмечается, что он имел в виду бывшего президента Виктора Януковича. Он был избран в 2010 году и в разгар Революции достоинства в феврале 2014 сбежал в Россию. Российские СМИ в 2020 писали о его возможном привлечении к переговорам по Донбассу после того, как Украина ввела в состав своей делегации четверых представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее состоялась экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы. Стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.