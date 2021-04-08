Следующая сессия Николаевского областного совета из-за карантинных ограничений может пройти дистанционно в онлайн-формате.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

Сегодня, 8 апреля, в онлайн-формате впервые прошло заседание комиссии областного совета — по вопросам финансов и планирования.

«Не могу не отметить, что Николаевский областной совет стала первым органом местного самоуправления в регионе, который внедряет такую практику, чтобы показать пример городу и территориальным общинам, как можно организовать свою работу в условиях карантина, а также указать необходимость внедрения диджитализации», — написала она.

Анна Замазеева добавила, что в дальнейшем облсовет планирует работать в таком режиме, а также начинает подготовку к проведению сессии облсовета онйлан.

Напомним, что пленарное заседание сессии Николаевского городского совета перенесли на 22 апреля.