Пленарное заседание сессии Николаевского городского совета перенесли на 22 апреля.

Соответствующее распоряжение мэр Николаева Александр Сенкевич подписал сегодня, 7 апреля.

Отметим, что ранее планировалось провести сессию горсовета 8 апреля, до этого ее назначали на 25 марта.

Как известно, в Николаеве с 3 апреля находится в «красной зоне» карантина из-за распространения коронавирусного заболевания COVID-19. За последние сутки коронавирусом в Николаевской области заболели 412 человек, выздоровели - 225.