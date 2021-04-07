Пленарное заседание сессии Николаевского городского совета перенесли на 22 апреля.
Соответствующее распоряжение мэр Николаева Александр Сенкевич подписал сегодня, 7 апреля.
Отметим, что ранее планировалось провести сессию горсовета 8 апреля, до этого ее назначали на 25 марта.
Как известно, в Николаеве с 3 апреля находится в «красной зоне» карантина из-за распространения коронавирусного заболевания COVID-19. За последние сутки коронавирусом в Николаевской области заболели 412 человек, выздоровели - 225.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Пленарное заседание сессии Николаевского городского совета перенесли на 22 апреля.
Соответствующее распоряжение мэр Николаева Александр Сенкевич подписал сегодня, 7 апреля.
Отметим, что ранее планировалось провести сессию горсовета 8 апреля, до этого ее назначали на 25 марта.
Как известно, в Николаеве с 3 апреля находится в «красной зоне» карантина из-за распространения коронавирусного заболевания COVID-19. За последние сутки коронавирусом в Николаевской области заболели 412 человек, выздоровели - 225.