На переговорах между Европейским союзом и Турцией произошел дипломатический конфуз: главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Лейен не предложили стул и она была вынуждена сесть на диван. Хотя сам президент Турции Реджеп Эрдоган и представитель ЕС Шарль Мишель сидели на стульях.

Об этом передает AlJazeera.

Фуррор окрестили «диваногейтом». Он успел получить шквал критики и вызвал множество обвинений в сексизме в адрес Анкары от официальных представителей альянса.

— Отношения между ЕС и Турцией имеют решающее значение. Но единство ЕС и уважение прав человека, включая права женщин, также являются ключевыми, — написала в Твиттере испанский депутат Европарламента Иратче Гарсиа Перес

Она сказала, что попросила о разговоре с фон дер Лейен и Мишель, «чтобы прояснить, что произошло, и как уважать институты ЕС».

Этот призыв повторил лидер блока Европейской народной партии Манфред Вебер, который заявил, что поездка в Анкару стала «символом разобщенности» между высшими должностными лицами ЕС.

Урсула фон дер Лейен, первая женщина-глава Европейской комиссии, подчеркнула обеспокоенность Брюсселя по поводу прав женщин после того, как Реджеп Эрдоган вышел из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и детей.

Ее представитель осудил дипломатическую оплошность, но сказал, что она настаивала на решении острого вопроса отношений с Анкарой, вместо того, чтобы покинуть встречу.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг обвинения в адрес Анкары и сказал, что рассадка была организована в соответствии с предложением Европейского союза и искать в этом тайный подтекст бессмысленное времяпровождение.

Напомним, генеральная прокуратура Анкары постановила задержать 10 отставных адмиралов, подписавших обращение в защиту конвенции Монтрё, из которой Турция может выйти в следующие месяцы.