Президент Владимир Зеленский считает, что представители власти должны регулярно посещать передовые позиции Вооруженных Сил на Донбассе, а особенно, когда происходит обострение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Украинские чиновники должны быть здесь. Хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, прежде всего, военным. Важно понимание, что их поддерживает власть, власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно. Там, где действительно люди – герои. Там, где действительно люди решают судьбу Украины, защищая ее. Кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать страну? — сказал Владимир Зеленский.

В Офисе президента указывают, что глава государства посетил позиции наших военных, которые расположены в 80 метрах от противника и находятся под постоянным снайперским огнем.

— На этом участке фронта украинских защитников постоянно обстреливают вражеские снайперы, территория вокруг заминирована. Вследствие обстрелов разрушена окружающая инфраструктура, — говорится в сообщении.

Также президент посетил участок, где недавно были убиты четверо наших военных и двое получили ранения.

— Очень сложный участок. Четверо наших военных были убиты оккупантами. Еще двое были ранены. То есть шесть человек. К сожалению, была такая ситуация, один военный, помогал и спасал их, погиб, подорвался на мине, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, погибшим военнослужащим в районе проведения Операции Объединенных сил оказался военнослужащий из Николаева Денис Юшко.