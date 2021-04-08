Украина готова поставлять питьевую воду в аннексированный Россией Крым, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, проживающих на полуострове.

Вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью ВВС-Украина

— Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ (контрольные пункты въезда и выезда на админмежах с Крымом — прим.) есть — Каланчак, Ченгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: «Люди, надо помогать», — сказал Алексей Резников.

Напомним, в феврале в оккупированном Крыму из-за катастрофического снижения запасов воды в Балановском водохранилище были расконсервированы скважины с водой повышенной жесткости.