В районе операции Объединенных сил, прошел рабочий визит американской делегации во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт (Brittany Stewart).

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

— Заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте, — сказано в сообщении.

Представители США также посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, пообщались с украинскими защитниками и еще раз убедились в присутствии российско-оккупационных войск на Востоке Украины.

— Правительство США глубоко обеспокоен ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, — обращаясь к военным, во время брифинга, отметила полковник Британни Стюарт.

В ходе визита иностранная делегация посетила мемориальные комплексы павшим воинам.

— Во время церемонии возложения цветов они почтили героям, которые погибли, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, — резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский посетил передовую в зоне ООС.