В случае роста заболеваемости коронавирусом в столице могут усилить карантинные ограничения.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», пишет Украинская правда.

— Цифры (по заболеваемости) очень не оптимистичны. Мы надеемся, что на следующей неделе они уменьшатся. Если нет... Если цифры увеличатся, мы будем уверены в том, что можем говорить о продолжении локдауна и о том, что мы не исключаем более жесткие ограничения. Через неделю у нас будет, я надеюсь, положительная динамика по снижению заболеваемости, — сказал Виталий Кличко.

На вопрос, могут ли в столице ввести комендантский час, Кличко ответил, что это полномочия Верховной Рады, а не города.

Как сообщалось, количество больных коронавирус в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.