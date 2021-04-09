Соответствующее решение было принято ВАКС в четверг, 8 апреля.

«Применить к подозреваемому Зонтову Юрию Вячеславовичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 4 июня 2021 года включительно. Определить подозреваемому залог в размере 15 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц», - заявили в ВАКС.

Зонтова отправили под стражу сроком на 60 дней до 4 июня. При этом он может выйти на свободу в случае внесения залога в размере 35 миллионов 185 тысяч гривен.

Напомним, в начале недели следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в ОАСК по делу о коррупции, в которой, по данным следствия, замешан Юрий Зонтов.

Зонтова вместе с другим адвокатом разоблачили на попытке передать 100 тысяч долларов взятки судье. В ходе обысков у них изъяли большие объемы иностранной налички: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.