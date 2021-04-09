Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 8 апреля, передает Hromadske.

— Сейчас в России на границе с Украиной больше войск, чем когда-либо с 2014 года, — сказала Джен Псаки.

Она добавила, что очередными тревожными сигналами в обострении ситуации на границе является гибель пятерых украинских военных за последнюю неделю.

Также Псаки отметила, что пока не может сообщить никаких новых деталей о переговорах США и России, касающихся обострения возле украинской границы.

Во время выступления в Верховной Раде 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Россия в последнее время стягивает войска к границе с Украиной под предлогом военных учений и тренировок, что создает угрозу военной безопасности.

Об этом же позже говорили и президент Владимир Зеленский, и Главное управление разведки Министерства обороны.

Разведка уверяет, что Россия готовится к действиям, которые должны спровоцировать военный ответ Украины на линии столкновения сторон на Донбассе. Не исключили там и попытку продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

Ранее сообщалось, что РФ развернула военный лагерь около Воронежа, в случае приказа танки доедут без остановки до Украины за сутки.