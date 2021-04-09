По состоянию на 8 апреля на дистанцирующий обучении из-за COVID-19 находится более 4,8 тыясяч школ, самоизоляции находится более 1,6 тысяч классов.

Как передает Укринформ, об этом в эфире программы «Право на власть» сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

— По состоянию на 8 апреля на дистанционном обучении находятся 4882 заведении общего среднего образования, а на самоизоляции находятся 1608 классов. В Украине примерно 15 тыс. школ, то есть дети в 11 тысяч школах посещают учебные заведения, - сказал Андрей Витренко.

Он добавил, что в МОН надеются до конца мая возобновить учебу в большинстве школ, поскольку это вопрос не только обучение но и социализации детей.

В то же время Витренко отметил, что МОН рекомендует регионам организовывать обучение в соответствии с постановлением правительства о карантине, в соответствии с зонированием по признакам эпидопасности. Окончательное решение - переводить школы на дистанционное обучение включая 1-4 классами принимают местные органы власти.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 19 676 человек, 11 221 пациент выздоровел, еще 419 умерли.