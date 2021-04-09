Кабмин разрешил использовать технический кислород для поддержки пациентов с COVID-19 при условии соответствия его показателей медицинскому.

Такое решение было принято на фоне увеличения уровня госпитализации больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения’я Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

— Кабинет Министров Украины принял разработанное Минздравом постановление, которое предусматривает применение технического кислорода для кислородной поддержки пациентов с COVID-19, если он полностью соответствует показателям качества кислорода медицинского. Решение продиктовано целью сохранения жизни граждан, ведь кислородная терапия является одним из обязательных мероприятий в лечении пациентов с коронавирусной болезнью, — сказал Максим Степанов.

Он отметил, что сегодня наблюдается увеличение госпитализаций больных COVID-19, а значит, скоро в регионах Украины могут возникнуть проблемы с обеспечением кислородом коек.

— Поэтому, не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический при условии соответствия его критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно, — сказал министр.

Максим Степанов отметил, что основные показатели технического кислорода должны соответствовать спецификации и методике контроля основным показателям кислорода медицинского. Это должно быть подтверждено соответствующим сертификатом (протоколом) анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества.

Закупать и поставлять технический кислород в заведения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского, пояснил министр.

Согласно постановлению, будут поставлять технический кислород в лечебно-профилактические учреждения лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами. Информирование Гослекслужбы о получателях, объемах и качестве доставленного кислорода также возложено на лицензиата.

— Таким образом, мы обеспечим надлежащий контроль качества технического кислорода, который поставляют в учреждения здравоохранения, а также сможем привлечь те предприятия, которые не имеют лицензий на производство медицинского кислорода, в логистическую цепь по обеспечению наших граждан кислородной терапией. Таким путем шли европейские страны, — пояснил министр.

Ранее Александр Сенкевич рассказал, что одной из главных проблем в ситуации с коронавирусом в Николаеве является увеличение количества госпитализируемых больных, которые нуждаются в кислороде.