Российская сторона считает, что активизация боевых действий на Донбассе станет началом конца Украины, как и вступление Украины в НАТО.

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак, передает РБК-Украина.

— Я считаю, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел — выстрел себе не в ногу, а в висок, — заявил он.

Дмитрий Козак также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО является единственным шансом положить конец войне на Донбассе.

— Где НАТО и где конфликт в Украине. Где логика? Это тоже начало развала Украины... Никакое НАТО не будет вмешиваться в этот конфликт, — добавил он.