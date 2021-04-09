8 апреля 2014 года здание Харьковской областной государственной администрации освободили от сепаратистов без единого выстрела.

Об этом в информирует Цензор.НЕТ.

Глава МВД Арсен Аваков в своем Facebook напомнил об этом событии и отметил, что Харьков избежал судьбы восточных городов Украины.

— 8 апреля 2014 — сверхважная дата для меня. 7 лет назад мы провели антитеррористическую операцию по освобождению Харьковской ОГА от сепаратистов - четко, быстро, без единого выстрела. Нам удалось спасти Харьков от трагической судьбы Донецка, Луганска и многих других городов и сел Донбасса, которые седьмой год разоряют сепаратисты и российские наемники, - рассказал Арсен Аваков.

Он поблагодарил бойцов и командиров «Ягуара», Национальной гвардии Украины, Харьковский университет внутренних дел и всех харьковчан, которые не приняли идеологию убийства, развала государства, разорения своей страны.

Начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко отметил, что сегодня семь лет первой победе Украины в войне с РФ за независимость. По его словам, если бы не решительные действия 8 апреля 2014, то захватчики Харьковской ОГА уже вооружились бы и выбить их оттуда было бы намного тяжелее.

— А возможно, Харьков повторил бы печальную судьбу Донецка и Луганска, где, к сожалению, не удалось дать отпор агрессору. Но куда Украина еще обязательно вернется, — подытожил Артем Шевченко.

Напомним, позавчера, 7 апреля, отмечали годовщину разгона «Антимайдана» в Николаеве.