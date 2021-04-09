Министерство иностранных дел Ирана подтвердило освобождение южнокорейского судна и его капитана по запросу Южной Кореи: Сеул поможет Тегерану с высвобождением средств из-под блокировки санкций США в южнокорейских банках.

Об этом передает SCMP.

Иранские власти захватили танкер-химовоз Hankuk Chemi в Ормузском проливе у побережья Омана. Они обвинили его в загрязнении воды химическими веществами.

— Иран с протяженными берегами Персидского залива и Оманского моря подчеркивает полное соблюдение морских правил, включая охрану окружающей среды, и отслеживает каждое нарушение в этом отношении, — заявил тогда представитель МИД Саид Хатибзаде.

Он сказал, что решение об освобождении капитана было принято с учетом того, что у него не было записей о прошлых нарушениях в регионе.

Этот вопрос вызвал дипломатический скандал после того, как Иран начал шантаж и выдвинул требование, чтобы Южная Корея высвободила 7 миллиардов долларов США в виде средств, замороженных в южнокорейских банках под санкциями Вашингтона, прежде, чем капитан судна вернется домою.

Иран согласился освободить всех 20 членов экипажа корабля, за исключением капитана, в феврале, после того, как заместитель министра иностранных дел Южной Кореи посетил Тегеран.

Официальный представитель министерства иностранных дел Южной Кореи сообщил репортерам, что обе стороны договорились о корабле и Южная Корея пообещала помочь вернуть деньги для КСИР.

— Мы выразили твердую готовность решить вопрос с фондом, — сказал чиновник.

В заявлении южнокорейского министерства говорится, что судно покинуло Иран после завершения административных процедур.

— Капитан и моряки здоровы, — говорится в заявлении.

Иран опроверг утверждения о том, что захват танкера и его команды представлял собой захват заложников, заявив, что именно Южная Корея держит в заложниках иранские средства.

Напомним, иранские военные захватили танкер для перевозки химических веществ под южнокорейским флагом в водах Персидского залива и задержали членов его экипажа.