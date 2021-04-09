Количество больных коронавирусным заболеванием в Николаеве, которые нуждаются в кислороде, ежедневно увеличивается. При этом, возникла проблема с поставками этого кислорода в медицинские учреждения.

Об этом вчера, 8 апреля, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, на сегодняшний день ситуация с количеством больных коронавирусом в Николаеве плохая. Растет количество госпитализированных и увеличивается количество нуждающихся в подаче кислорода.

— Ситуация сегодня плохая в связи с тем, что в Николаеве растет количество людей, у которых выявляют диагноз коронавирус. Количество госпитализированных тоже растет. Госпитализированных больше, чем тех, кого выписывают. Что самое страшное - это то, что количество людей, которые нуждаются в кислороде, ежедневно увеличивается. Одна из причин переведения нас в красную зону из оранжевой — это 2 пункта, которые у нас сегодня превышены. Если раньше количество госпитализированных людей у нас росло, и это был один из пунктов превышал, но количество тех, кто не нуждался в кислороде, было много, то сегодня больные поступают уже в запущенной форме болезни. Практически все они требуют кислорода, чтобы элементарно выжить. В связи с этим превышение лимита по количеству госпитализированных людей на 100 тысяч населения - должно быть 60 человек, а у нас процент 113,3, - рассказал Александр Сенкевич.

Что касается людей, которые на кислороде, то у должно быть, чтобы количество людей, которые находятся на кислороде, не превышало 65% от всех госпитализированных.

— Сегодня у нас эта цифра где-то около 77%. Это означает, что у нас осталось 23% людей, которые не требуют кислорода, но при этом, у нас вообще обеспечено кислородом около 86% от общего количества коек. У нас осталось примерно 10% запаса кислородных кроватей, - рассказал мэр.

По его словам, городская власть работает над тем, чтобы увеличить количество коек, обеспеченных кислородом.

Однако есть другая проблема, которая связана с поставками этого кислорода. В Николаеве его в больших объемах закупают ковидные больницы №№ 1, 3 и 5. Часть кроватей обеспечены кислородом через кислородные концентраторы - прикроватные аппараты, которые собирают кислород их воздуха, концентрируют его и дают концентрировано больным.

— Сегодня проблема, мы видим, что в 1 больнице проблема с тем, что не хватает, то есть, количество потребляемого кислорода выросло в геометрической прогрессии. И такая проблема не только в Николаеве, но и в других городах. И мы видим, что есть проблема с поставками кислорода. Мы уже думаем, как переходить на баллоны, как это было в самом начале (начале пандемии, - прим.). Сегодня действительно есть такая проблема, и она у всех. Я созванивался с коллегами из других городов, сегодня поставщики, а их не так много в Украине - 5-6 основных - они не успевают готовить этот кислород для больниц, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области зарегистрирован 371 новый случай коронавирусного заболевания, 216 человек выздоровели, 25 — умерли от последствий болезни.