Управление здравоохранения Николаевского городского совета обратилось на планово-бюджетную комиссию с просьбой о выделении из бюджета 10,6 миллионов гривен, необходимых для покупки оборудования в госпитали, где лечат больных коронавирусным заболеванием COVID-19.
Копию соответствующего письма в социальной сети Facebook опубликовал депутат горсовета от «Партии Шария» Андрей Кучеренко.
— На один шаг ближе к цели!Управление охраны здоровья сформировало бюджетный запрос на оборудование для больниц города. Это то оборудование, о котором я и Татьяна Кравчук говорили на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.Медики получат ИВЛы, кислородные концентраторы и передвижное УЗИ для первого роддома. Важность перечисленного оборудования для борьбы с коронавирусом сложно переоценить.Следующее слово за бюджетной комиссией, которая должна согласовать бюджетный запрос и перераспределение средств с резервного фонда.Будем держать вас в курсе. Всем здоровья!, - написал Андрей Кучеренко.
В письме горздрава говорится о том, что в связи с увеличением количества больных коронавирусом в Николаеве, возникла необходимость в приобретении дополнительного медоборудования для ковидных госпиталей, а именно:
Также горздрав рассматривает возможность введения дополнительных коек для лечения больных коронавирусом:
Ранее сообщалось, что количество больных коронавирусным заболеванием в Николаеве, которые нуждаются в кислороде, ежедневно увеличивается. При этом, возникла проблема с поставками этого кислорода в медицинские учреждения.
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Управление здравоохранения Николаевского городского совета обратилось на планово-бюджетную комиссию с просьбой о выделении из бюджета 10,6 миллионов гривен, необходимых для покупки оборудования в госпитали, где лечат больных коронавирусным заболеванием COVID-19.
Копию соответствующего письма в социальной сети Facebook опубликовал депутат горсовета от «Партии Шария» Андрей Кучеренко.
— На один шаг ближе к цели!Управление охраны здоровья сформировало бюджетный запрос на оборудование для больниц города. Это то оборудование, о котором я и Татьяна Кравчук говорили на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.Медики получат ИВЛы, кислородные концентраторы и передвижное УЗИ для первого роддома. Важность перечисленного оборудования для борьбы с коронавирусом сложно переоценить.Следующее слово за бюджетной комиссией, которая должна согласовать бюджетный запрос и перераспределение средств с резервного фонда.Будем держать вас в курсе. Всем здоровья!, - написал Андрей Кучеренко.
В письме горздрава говорится о том, что в связи с увеличением количества больных коронавирусом в Николаеве, возникла необходимость в приобретении дополнительного медоборудования для ковидных госпиталей, а именно:
Также горздрав рассматривает возможность введения дополнительных коек для лечения больных коронавирусом:
Ранее сообщалось, что количество больных коронавирусным заболеванием в Николаеве, которые нуждаются в кислороде, ежедневно увеличивается. При этом, возникла проблема с поставками этого кислорода в медицинские учреждения.