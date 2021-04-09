Управление здравоохранения Николаевского городского совета обратилось на планово-бюджетную комиссию с просьбой о выделении из бюджета 10,6 миллионов гривен, необходимых для покупки оборудования в госпитали, где лечат больных коронавирусным заболеванием COVID-19.

Копию соответствующего письма в социальной сети Facebook опубликовал депутат горсовета от «Партии Шария» Андрей Кучеренко.

— На один шаг ближе к цели!Управление охраны здоровья сформировало бюджетный запрос на оборудование для больниц города. Это то оборудование, о котором я и Татьяна Кравчук говорили на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.Медики получат ИВЛы, кислородные концентраторы и передвижное УЗИ для первого роддома. Важность перечисленного оборудования для борьбы с коронавирусом сложно переоценить.Следующее слово за бюджетной комиссией, которая должна согласовать бюджетный запрос и перераспределение средств с резервного фонда.Будем держать вас в курсе. Всем здоровья!, - написал Андрей Кучеренко.

В письме горздрава говорится о том, что в связи с увеличением количества больных коронавирусом в Николаеве, возникла необходимость в приобретении дополнительного медоборудования для ковидных госпиталей, а именно:

5 аппаратов ИВЛ стоимостью 1,5 миллионов на общую сумму 7,5 миллионов гривен;

40 кислородных концентраторов объемом 10 литров по 40 тысяч гривен каждый на общую сумму 1,6 миллиона гривен;

1 передвижной УЗИ-аппарат за 1,5 миллиона гривен.

Также горздрав рассматривает возможность введения дополнительных коек для лечения больных коронавирусом:

горбольница №3 - 10 коек, общее количество - 235;

детская горбольница №2 - 30 коек, общее количество - 100;

горбольница №5 - 20 коек, общее количество 365.

Ранее сообщалось, что количество больных коронавирусным заболеванием в Николаеве, которые нуждаются в кислороде, ежедневно увеличивается. При этом, возникла проблема с поставками этого кислорода в медицинские учреждения.