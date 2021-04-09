В Кремле заявили о возможной угрозе России из-за эскалации ситуации на Донбассе. Из-за этого РФ принимает соответствующие меры якобы для обеспечения своей безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, эскалация на Донбассе обуславливает принятие Россией мер для «обеспечения собственной безопасности». Песков заявил, что РФ якобы не несет угрозу ни одной стране мира.

— Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины обуславливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности, — сказал Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что российская сторона считает, что активизация боевых действий на Донбассе станет началом конца Украины, как и вступление Украины в НАТО.