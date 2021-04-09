В связи с введением временных ограничений на работу общественного транспорта в Николаеве, медицинские учреждения города скорректировали графики своей работы.

Об этом сегодня, 9 апреля, во время заседания планово-бюджетной комиссии рассказал заместитель начальника горздрава Николаева Виктор Фаюк, - передает корреспондент НикВести.

— 2 апреля, когда было принято решение о том, что будет ограничено движение транспорта, мы собрали всех руководителей лечебных заведений, с ними отработали. Было принято такое решение, что мы скорректируем графики работы лечебных учреждений, потому что некоторые работают до 20:00, мы скорректировали эти графики, выделили дежурных врачей по каждому учреждению на выходные и с 18:00 до 20:00 достаточное количество. Сменили потоки пациентов, сейчас электронная запись, чтобы они приходили, не тянули до 20:00, а приходили раньше, до 17:00 - 18:00. В выходные дни лечебные заведение своим личным транспортом доставляют дежурных врачей, медсестер и санитарок на рабочие места и также их потом отвозят домой, - рассказал чиновник.