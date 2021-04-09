Городской голова Николаева Александр Сенкевич принял решение временно не проводить традиционные онлайн-эфире в соцсетях до момента пока в городе не будут сняты карантинные ограничения. В частности, те, что касаются транспортных перевозок и предпринимательской деятельности.

Об этом он объявил в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

Александр Сенкевич пояснил свое решение тем, что получил шквал критики и негатива в свой адрес после того, как заблаговременно объявил об ограничениях в работе транспорта и магазинов.

— Я получил огромный негатив, угрозы, проклятия в свой адрес, потому что пораньше предупредил людей о том, что такие вещи будут приняты. Я вел каждый вторник-четверг свои онлайн-эфиры. Я принял для себя решение — до момента окончания вот этих ограничений по транспорту не проводить эфиры. Не хочу выслушивать кучу помоев в свой адрес, потому что люди не понимают, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр Николаева заявил, что не хочет быть «вестником плохих новостей», а людей пусть информируют средства массовой информации.

— Я не хочу быть вестником плохих новостей. Решения принимаются коллективно, а отвечает — Сенкевич. Пусть все хейтеры хейтят друг друга, мне это ни к чему. Я буду, как и большинство чиновников Украины, просто исполнять закон. А информировать — для этого есть СМИ, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, с 3 апреля общественный транспорт в Николаеве работает только в ограниченные часы, а воспользоваться можно только при наличии пропуска и документов.