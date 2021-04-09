Президент Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вероятно, к концу следующей неделе в Париже.

Об этом в интервью KyivPost сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По словам посла, две самые важные темы, которые планируют обсудить главы стран — это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в стране.

— Особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы, — говорит Этьен де Понсен.

Он отмечает, что разговор Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель был согласован с Украиной и ЕС.

— Это часть нашей стратегии — держать линию открытой и добиваться хороших результатов для Украины, в частности, и Донбасса, — сказал посол.

Этьен де Понсен также заявил, что Франция не запуталась в том, кто виноват: «Россия — агрессор, а Украина — его жертва». Более того, по его словам, Россия является самым большим препятствием на пути к миру.

Напомним, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал мнение, что ухудшения ситуации на Донбассе не предвидится.