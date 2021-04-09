По сообщениям государственных СМИ, Китай сверлит глубокие скважины в Южно-Китайском море для извлечения керна отложений с морского дна, но есть одна проблема: эта территория спорная, права на нее заявляет Тайвань и другие страны в регионе. США ответили на это увеличением военного присутствия в регионе.

Об этом передает AlJazeera.

Китайские ученые на морском исследовательском судне проводят исследования в спорных водах, на которые у Китая нет однозначных прав. Ученые ипользовали самодельную китайскую буровую систему Sea Bull II для получения осадочного керна с глубины в 2060 метров.

Система может помочь исследовать ресурсы гидратов природного газа на морском дне, твердые отложения, образованные из смеси метана и воды, рассматриваются как перспективный источник энергии.

Пекин заявляет примерно 90 процентов Южно-Китайского моря в качестве своих территориальных вод. Международный арбитражный суд в Гааге объявил этот иск необоснованным. Малайзия, Филиппины, Тайвань, Вьетнам и Бруней также претендуют на части моря, которые обладают огромным нефтегазовым потенциалом и способны помочь развивающимся экономикам.

Согласно сообщению газеты South China Morning Post в пятницу, США также развернули десантный корабль USS Makin Island для выхода в спорные воды через Малаккский пролив. В группу также входит транспортный корабль-амфибия USS San Diego.

В последние дни напряженность в Тайваньском проливе также возросла: в среду, 7 апреля, демократическая страна сообщила, что еще 15 самолетов Китая с материковой части пересекли зону противовоздушной обороны Тайваня. Тайвань предупредил, что при необходимости будет защищаться «до последнего дня».

Еще раньше, в понедельник, 5 апреля, китайский авианосец «Ляонин» также провел военно-морские учения недалеко от Тайваня, и Пекин заявил, что такие учения станут регулярными, что непосредственно угрожает независимости суверенного государства Тайвань.

Напомним, Атлантический совет выпустил доклад о стратегических целях Китая на ближайшие годы и чем они угрожают демократическим странам Европы и США.