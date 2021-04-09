В непризнанной республике заприметили колонну БТРов, бронемашины проезжали возле Тирасполя, с этого места до Украины меньше пятнадцати километров.

Об активизации «‎миротворцев» рапортует Telegram канал NEXTA.

Редакция отмечает, что территория фейкового государства является важным страгическим плацдармом для наступления на юг Украины: под ударом окажется Одесская область.

— Несмотря на крайне малую площадь, население и общую экономическую несостоятельность, Приднестровье занимает важное стратегическое положение, растянувшись узкой полосой в 10-15 км (до 30 км) вдоль молдавско-украинской границы, представляя собой идеальный плацдарм для неожиданного наступления в тылы украинской армии, — подчеркивают журналисты.

Несмотря на то, что на данный момент известно всего лишь о пемещениях одной колонны, в Приднестровье базируется около 1700 военнослужащих РФ.

Ранее НикВести сообщали, что РФ разбила военный лагерь около Воронежа: в случае приказа танки доедут без остановки до Украины за сутки.