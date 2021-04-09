Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geology, вместо того, чтобы постепенно высохнуть, озера и реки, которые когда-то усеивали поверхность Марса, могли неоднократно высыхать и повторно заполняться с течением времени, что потенциально может многое изменить. в представлении ученых о красной планете.

Иследование об этом опубликовал журнал Geology.

Марсоход Curiosity медленно продвигался к вершине горы Шарп высотой в три мили с тех пор, как в 2014 году завершил свою первоначальную миссию. На протяжении всего восхождения Curiosity испарял камни своим лазером, чтобы выяснить, что они состоит из различных и чередующихся слоев выметаемых ветром и озерных пород, которые соответствуют разным геологическим эпохам.

— Это действительно первый случай, когда мы можем понять движение климатической истории в масштабе миллионов лет, — сказал Insider ведущий автор исследования Уильям Рэпин.

Ученых вполне устраивала гипотеза, что Марс когда-то был полон воды и, возможно, жизни до тех пор, пока около 3,5 миллиардов лет назад он не превратился в сухой ледяной ад.

Но это новое открытие предполагает, что история планеты до этого момента была гораздо более интересной и бурной, чем предполагала наука, и обнаружение и исследование этих отчетливых влажных периодов в истории планеты может оказаться ключом к поискам древних форм жизни на космическом объекте.

Напомним, c помощью телескопа Hubble американским астрономам удалось обнаружить двойные квазары.