С помощью телескопа Hubble американским астрономам удалось обнаружить двойные квазары.

Об этом пишет LB.ua.

Квазары расположенных так близко друг к другу, что на телескопических фото они выглядят, как единый объект. Возраст каждого из квазаров составляет не менее 10 миллиардов лет.

Такую близость квазаров астрономы объясняют их расположением в ядрах двух сливающихся галактик, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Ведущий исследователь из Университета Иллинойса Юэ Шэнь считает, что на каждую тысячу квазаров приходится один двойной, но их обнаружение во Вселенной похоже на поиск иголки в стоге сена.

Открытие новых квазаров дает ученым возможность исследовать столкновения галактик и слияние сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. Наибольшее число квазаров в космическом пространстве могло быть около 10 миллиардов лет назад.

Член исследовательской группы из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, Надежда Закамская заявила, что это первый случай обнаружения такого объекта в космосе.

— Это действительно первый образец двойных квазаров в пиковый момент образования галактик, с помощью которых мы можем исследовать идею о том, как сверхмассивные черные дыры объединяются, чтобы наконец создать Бинар, — сказала Надежда Закамская.

Напомним, ранее SpaceX представила экипаж гражданской миссии в космосе.