С 7 апреля николаевские патрульные начали практический этап весеннего комиссионного осмотра улично-дорожной сети на Николаевщине и в областном центре.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Как сообщается, мероприятия проводят с целью определения состояния автодорог общего пользования, улиц населенных пунктов, а также железнодорожных переездов после окончания зимнего сезона и их подготовки к летнему периоду.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Николаевской области фиксируют состояние дорожного покрытия проезжей части, обочин, полос отвода, придорожных территорий, тротуаров, технических средств организации движения и внешнего освещения.

Особое внимание патрульные уделяют аварийно-опасным участкам и местам, где чаще всего случаются ДТП. Выявленные недостатки инспекторы фиксируют в актах осмотра.

За ненадлежащее содержание дорог и невыполнение требований полицейских инспекторы будут составлять админматериалы на должностных лиц, которые содержат на балансе соответствующие участки.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что со следующей недели в городе планируют начать ямочный и текущий ремонт дорог.