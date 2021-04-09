В Николаеве планируют начать ямочный и текущий ремонт дорог со следующей недели.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

— В ближайшее время, погода стабилизируется со следующей недели, и мы начнем активно ремонтировать, подойдем к ямочному ремонту, текущему ремонту. На капитальный у нас не так много денег — всего-то 40 миллионов — для города это ничего. И мы продолжаем работу в направлении взять кредит исключительно для капитального ремонта дорог и внутриквартальных проездов. Кроме того, мы ожидаем, что к полугодию если мы дойдем к перевыполнению бюджета, получим доступ к ресурсу, который мы получили от акцизного налога, поступающего с топлива, и хотим направить его на ремонт, — отметил Александр Сенкевич.

Он напомнил, что перед новым годом акцизный налог забрали из местных бюджетов. Тогда правительство мотивировало это тем, что депутаты вместо того, чтобы использовать его на ремонт дорог, тратят деньги на другие нужды — лавочки, крыши и т.д.

В Кабмине хотели направлять эти средства в виде целевых субвенций на дороги. Но в итоге Ассоциации городов удалось договориться с правительством и оставить налог на местах.

Ранее сообщалось, что в мэрии Николаева хотят взять кредит в банке на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги.

Постоянная комиссия Николаевского городского по вопросам бюджета большинством голосов согласовала намерение исполнительной власти взять кредит в сумме 150 миллионов гривен.