По просьбе Словакии Венгрия поможет протестировать российскую вакцину «Спутник V» после того, как Словацкий государственный институт заявил, что полученная партия российской вакцины отличается от той, которую рассматривают международные ученые и регуляторные органы.
Об этом пишет Европейская правда.
О готовности помочь Словакии заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи со словацким вице-премьером Игорем Матовичем. Петер Сийярто заявил, что Венгрия с удовольствием поможет Словакии в этом, поскольку она имеет мощность в международно аккредитованной лаборатории.
— Если мы можем способствовать вакцинации большего количества словаков и спасти жизни словаков, а успешная защита Словакии также поможет венгерском защите, почему бы и не помочь, — сказал министр иностранных дел.
Между тем, на этой неделе Словацкий государственный институт заявил, что не получил достаточно данных для оценки «Спутника V» в первой партии, и заявил, что полученные дозы отличаются от тех, которые рассматриваются международными учеными и регуляторными органами.
В ответ на это Москва обвинила словацкий институт в распространении «фейковых новостей» и призвала Словакию вернуть доставленные до сих пор дозы из-за «нарушения контракта».
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если вакцина не нужна в Словакии, «обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на нее. Что называется, другим странам больше достанется».
Новый премьер Словакии Эдуард Хегер в пятницу попытался уладить спор с Россией, опубликовав на правительственном сайте «примирительное» заявление.
— В интересах защиты жизни и здоровья граждан премьер-министр Эдуард Хегер чрезвычайно заинтересован в массовой вакцинации граждан, что является условием получения коллективного иммунитета. Он также осознает заинтересованность граждан в вакцинации вакциной «Спутник V». Поэтому государство обязано предоставить эту вакцину в необходимом количестве и качестве, — говорится в заявлении на официальном сайте правительства Словакии.
Ранее сообщалось о кризисе в стране из-за российской вакцины: премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил, что покинет свой пост и обменяется должностями с министром финансов Эдуардом Хегером.
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По просьбе Словакии Венгрия поможет протестировать российскую вакцину «Спутник V» после того, как Словацкий государственный институт заявил, что полученная партия российской вакцины отличается от той, которую рассматривают международные ученые и регуляторные органы.
Об этом пишет Европейская правда.
О готовности помочь Словакии заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи со словацким вице-премьером Игорем Матовичем. Петер Сийярто заявил, что Венгрия с удовольствием поможет Словакии в этом, поскольку она имеет мощность в международно аккредитованной лаборатории.
— Если мы можем способствовать вакцинации большего количества словаков и спасти жизни словаков, а успешная защита Словакии также поможет венгерском защите, почему бы и не помочь, — сказал министр иностранных дел.
Между тем, на этой неделе Словацкий государственный институт заявил, что не получил достаточно данных для оценки «Спутника V» в первой партии, и заявил, что полученные дозы отличаются от тех, которые рассматриваются международными учеными и регуляторными органами.
В ответ на это Москва обвинила словацкий институт в распространении «фейковых новостей» и призвала Словакию вернуть доставленные до сих пор дозы из-за «нарушения контракта».
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если вакцина не нужна в Словакии, «обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на нее. Что называется, другим странам больше достанется».
Новый премьер Словакии Эдуард Хегер в пятницу попытался уладить спор с Россией, опубликовав на правительственном сайте «примирительное» заявление.
— В интересах защиты жизни и здоровья граждан премьер-министр Эдуард Хегер чрезвычайно заинтересован в массовой вакцинации граждан, что является условием получения коллективного иммунитета. Он также осознает заинтересованность граждан в вакцинации вакциной «Спутник V». Поэтому государство обязано предоставить эту вакцину в необходимом количестве и качестве, — говорится в заявлении на официальном сайте правительства Словакии.
Ранее сообщалось о кризисе в стране из-за российской вакцины: премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил, что покинет свой пост и обменяется должностями с министром финансов Эдуардом Хегером.