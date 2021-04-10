Франция выражает серьезную озабоченность в отношении недавних значительных перемещений российских войск у восточной границы Украины и в оккупированном Крыму, поэтому Париж требует от России незамедлительных объяснений своих действий.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана по результатам телефонных переговоров со своими украинским, германским и американским коллегами, пишет ZN.ua со ссылкой на пресс-службу французского МИД.

— Я обсуждал ситуацию в Украине в телефонных разговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, госсекретарем США Энтони Блинкеном и федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Я подчеркнул серьезную озабоченность и большую бдительность Франции в отношении недавних значительных перемещений российских войск у восточной границы Украины и в Крыму. Франция считает важным и неотложным для России дать разъяснения относительно рамок и обоснований этих перемещений, в том числе по каналам ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить провокации и незамедлительно предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации, — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

Также он напомнил о полной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

— В этом контексте Франция подчеркивает, что не признает и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Мы поддерживаем позицию сдержанности и ответственности, принятую украинскими властями в этом контексте. Я сказал всем своим коллегам, что Франция продолжит свои дипломатические усилия в тесном контакте с Германией в рамках нормандского формата для достижения полного выполнения Минских соглашений. Эти усилия по-прежнему необходимы для снижения напряженности и разрешения украинского кризиса, — подчеркивается в заявлении Ле Дриана.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вероятно, к концу следующей неделе в Париже.