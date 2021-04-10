Государственный секретарь Энтони Блинкен США и министр обороны Ллойд Остин отправятся на следующей неделе в Брюссель для обсуждения скопления русских войск у границ Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники

По данным издания, заседания будут проходить большую часть недели.

Вместе с тем, Остин будет в Брюсселе для встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме переговоров о НАТО, Блинкен встретится с европейскими чиновниками.

Ситуация в Украине, скорее всего, будет на повестке дня.

В целом, переговоры будут касаться вызовов, с которыми сталкивается НАТО.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ранее призвали Российскую Федерацию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а не провоцировать и не увеличивать напряженность.